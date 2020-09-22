Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.