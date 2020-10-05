Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 19.55'te başladı.
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