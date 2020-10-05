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  4. 05 Ekim 2020 20:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 19.55'te başladı.

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