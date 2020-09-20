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  4. 20 Eylül 2020 10:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından; "Samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye alan kazandırma,sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği çözüme kavuşturma niyetindeyiz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" ifadelerini kullandı.

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