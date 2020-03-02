Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz kimi kandırıyorsunuz ?''

Türkiye, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi Yunanistan'ın göçmenlere davranışlarından dolayı ret etti. Bulgaristan Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hala Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insanı yardımın farkında değil.

4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil. AB liderlerinin duyarsızlıklarını dile getirdim.

Biz taahütlerimizi harfiyen yerine getirdik. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Avrupa Birliği sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Avrupa Birliği bugün de çifte standart uygulamaktadır.

40 milyar doları aşkın harcama yaptık. Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur.

Hukuka göre kişileri zorla bir ülkede tutamazsınız. Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok.

(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum.

Borisov'un açıklamalarından satır başları;

Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır.

Karşımızdaki insani dramı bazıları göremiyor. Sınırdaki çocuk ve kadınları korumak için çalışacağız.