Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna cevap

Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri kabine değişikliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel yolunda bu soru soruldu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

22 Mayıs’ta İngiltere’deki saldırı başta olmak üzere terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. İngiltere’nin terörle mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Terörizm bugün tek bir ülkenin değil, tüm dünyanın sorunudur. Küresel meseleler, küresel boyutta bir işbirliğiyle çözüme kavuşturulmalıdır. Hala benim teröristim, senin teröristin ayrımcılığı yapılması devam ediyor.

Bunlardan sıyrılması şart. Küresel meseleler, küresel boyutta ele alındığı sürece çözüme kavuşabilir. Bu ortamda NATO’nun daha faal olması, terörle mücadelede müttefiklere daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bunun için de müttefiklerin, gayri safi milli hasılalarının asgari yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmaları gerekmektedir. Brüksel zirvesinde temelde bu iki konuyu ele alacağız.

SORU & CEVAP

-Genel Başkanlığınız hayırlı olsun. Sizi 'sevdam' dediğiniz partinizde biz ilk ne zaman göreceğiz? A Takımı ne zaman belirlenecek? Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan ile görüşmeniz oldu mu, tarih verebilir misiniz?

-Bizim A takımı B takımı yok. Seyahatten sonra MYK'yı belirleyeceğiz. Hiçbir ayrım yok. İnşallah şu seyahatten sonra değerlendirmemizi yapıp, MYK’mızı belirlemiş olacağız.



MYK’yı belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak bununla ilgili kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle altıncı ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek olan yol haritasını isteyeceğim.

Tüm bakanlıklar yıl sonuna kadar neler yapacaklar, bir yol haritasını bizim önümüze koymalı. Bu yol haritası 2019’a kadar devam edecek bir yol haritası olacak. Her bakan ve bakanlık, önümüzde ne var, ne yapacağız? Bunları bir defa altındaki çalışma arkadaşlarıyla paylaşacak.

İki yönlü takibi planlıyorum. Bir, cumhurbaşkanlığında oluşturacağım bir ekiple, iki partimizde oluşturacağımız ekiple. Hazırlanan takvim çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunları yakın takiple sürdüreceğiz.

Diğer konu zaten başbakan vekili olarak Binali Bey ile bunun değerlendirmesini yapacağız. Olması gereken bir şey varsa, adımları atarız.

-Yol haritası kapsamında, revizyonun yanı sıra, bazı bakanlıkların ayrılması, yeni bakanlıkların oluşturulması gibi bir çalışma var mı?

-Cevabı verdim. O arada daldın galiba.

-AB’nin önemli isimleriyle bir araya geleceksiniz. Bu toplantıda Türkiye’nin temel beklentileri AB’den nelerdir? Bunların karşılanmaması durumunda ne gibi adımlar atılacak?

Cumhurbaşkanı seçilirken ‘koşan terleyen’ cumhurbaşkanı olacağım demiştiniz. Siz partinizin grup toplantılarına gidecek misiniz? Genel başkan vekilinin rolü ne olacak?

-Tabi ki parlamentoya gideriz, grup odamızda bulunuruz vesaire ama tabi ki meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Benim şu anda böyle bir konumum yok. Grup toplantıları olsun, haftalık konuşmalarımızı da yaparız. Ona mani bir hal yok.

Bunun dışında ise bir defa özellikle de AB’nin, bu süreçte iki ayağımız var. Dışişleri ayağımız, AB’den sorumlu bakan ayağımız. İki arkadaşımız da burayı takip ediyor. Biz elimizden gelen her şeyi A’dan Z’ye yapıyoruz. Ama karşıdan da bunun karşılığını bekliyoruz. Bunları arkadaşlarımız kovalamaya devam edecekler. Bizim AB’den kopmak diye bir derdimiz yok. Ama AB de kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir.

AB, Türkiye’yi bir dilenci gibi göremez. Böyle bir hakkı da yok. Bizim onlara anlatacağımız bu. 54 yıl oldu hala neyi bekliyorsunuz? Ha ben şunu biliyorum, AB Türkiye kendisi çekilsin, bunu bekliyor havasında. Biz de diyoruz ki, kararı siz verin. Kararı siz verirseniz biz işinizi zorlaştırmayız. Olay bu. Bu görüşmelerde de biz bunu söyleyeceğiz. Bizim olmazsa olmazımız da değil bunun da bilinmesi lazım.

AVUSTURYA İLE İLGİLİ İDDİALAR

-Çok kısa. Bloke eden, bloke olur. Olay bu kadar basit.

-Sayın Bahçeli dün grup toplantısında sizin bir cümlenizi hatırlattı. Muhalefet ısrarla siyasette FETÖ temizliği yapılmadığını iddia ediyor. Sayın Topbaş’ın damadının tahliyesini eleştiriyor. Bir değerlendirmeniz olur mu?

-Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması gerekir. Kimse bu söyle. Kalkıp İBB Başkanı’nın damadını söylüyorsunuz, tamam bu konu yargıyla alakalı bir konu. Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatına karar vermemiş.

-Yargılama süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yargıyla ilgili bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu yeri olmadığı halde bu şekilde, AK Parti’ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi içlerindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temizlesinler.

İNCİRLİK KONUSU VE FETÖ’CÜ SUBAYLARIN İADE EDİLMEMESİ

-Bu konuyla alakalı bize gelmiş bir şey yok. Yani Almanya’nın “biz ürdün’e gidiyoruz, gitmiyoruz” diye bir şey yok. Böyle bir şey de yapacak olurlarsa bizim için çok önemli bir sorun değil bu. Giderlerse de güle güle deriz.

Almanya bu tür şeyleri yapmaya devam ederse, zaten alışmış onlar teröristi kabule. 10 tana daha terörist kabul etmiş olur, biz de tabi kovalamaya devam ederiz.