Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD lideri Donald Trump görüşmesi gerçekleşti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı, görüşme öncesi "Uzun ve zorlu görüşmemiz olacak. Türkiye ile başarılı ve güçlü ilişkilerimiz var" dedi. Kritik görüşme 20.07'de sona erdi. Trump ve Erdoğan ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir" dedi, FETÖ konusuna değindi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlararası arası görüşme düzenlenecek, ardından iki lider öğle yemeği yiyecek.



Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Trump ve Erdoğan Beyaz Saray'daki baş başa görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. İki liderin sözleri şöyle:

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan’ı konuk etmekten şeref duyuyorum. Türkiye komünizmle savaşta önemli bir ülkeydi. Sovyetlere karşı efsanevi bir varlık gösterdiler. Onların muhteşem cesareti Kore’deki bizim unutmadıklarımızdandır. Şu anda terörle mücadelede ortak bir düşmanımız var ve beraber çalışmak istiyoruz.

Türk halkına desteğimizi sunuyoruz. Türkiye’yi terörle mücadelede PKK DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı destekliyoruz. Tüm bu yaşananlar insanlık vicdanını yaralıyor Suriye’deki şiddet.

Barışçıl bir sonuç için gerçekleşen çabaları takdir ediyoruz.

Diyalog ve dayanışmamızı devam ettireceğiz. Bu ziyaretimiz tarihi bir dönüm noktası teşkil edecek.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Bir kez daha Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum.

Köklü geçmişe dayanan Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız, küresel barış için de önemlidir.

Bölgemizin içinden geçtiği çalkantılı dönemde, iki ülkenin göstereceği ilişki her zamankinden daha önem kazanmıştır.

Esasen ABD ile BM, NATO ve G20 gibi kilit kuruluşlarda yakın bir ilişki içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu alanlar başta olmak üzere diyaloğu arttırma kararındayız.

Bu ziyaretimiz tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Bu görüşmelerin büyük kazanımlar elde edeceğine inanıyorum.

Ekonomi, enerji ve savunmada işbirliğini artacak.

DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı koymalıyız.

Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir. Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin etnik yapısını değiştirmeye çalışanlara da müsaade etmemeliyiz.

Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETO terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim.

Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Trump'ın seçim zaferi yeni beklentilere , umutların filizlenmesine yol açmıştır.

Bugün temelleri atılan yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sayın Başkan'a nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. Kendisini de ailesi ile birlikte Türkiye'ye davet ediyorum.

20.07 Kritik görüşme sona erdi.

19.42 ABD Başkanı Trump görüşme öncesinde yaptığı açıklamada " Sayın Erdoğan'ı ağırlamak büyük bir onur. Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak. Başarılı geçeceğini de biliyorum. Türkiye ile başarlı ve güçlü ilişkilerimiz var. Bundan sonraki süreçte de daha iyi bir seviyeye getireceğiz. Görüşmenin sonrasında da bir öğle yemeği yiyeceğiz." dedi.

19.40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da biraraya geldi.

19.39 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray önüne geldi.

19:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz sonra Beyaz Saray'da olması bekleniyor.

19:32: Beyaz Saray önünde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan Türkler hem de terör örgütü yandaşları toplandı. ABD polisi de Beyaz Saray önünde.

19:18: Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Beyaz Saray içindeki konukevi Blair House'da... Birazdan çıkıp sokağın karşısına geçecek ve Trump tarafından törenle karşılanacak.

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