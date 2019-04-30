Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihinin en büyük askeri ve siyasi krizini yaşayan Venezuela'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişiminin ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle;

“Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.”

İşte o paylaşımlar