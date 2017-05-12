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  4. 12 Mayıs 2017 09:48

Cumhurbaşkanlığı Forsu AK Parti'ye de taşınıyor

AK Parti'ye yeniden katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde çalıştığı zamanlar 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsu da bina önündeki bayrak direğinde dalgalanacak.

Cumhurbaşkanlığı Forsu AK Parti'ye de taşınıyor
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21 Mayıs’ta yapılacak 3. Olağanüstü Kongre’de AK Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’ndeki çalışmaları sürecince 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı Forsu, Genel Merkez binası önündeki bayrak direğine çekilecek.

KANUNİ MECBURİYET

Kanun gereği, Cumhurbaşkanlığı Forsu, Cumhurbaşkanının ikametgâhında ve ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak direğine çekiliyor. Fors, aynı şekilde makam odasındaki çalışma masasında ve Cumhurbaşkanı’nın içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan direğe çekiliyor.

İMPARATORLUK SİMGESİ

Cumhurbaşkanlığı forsunun ortasındaki güneş Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldız ise tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu simgeliyor. Bu imparatorluklar şunlar: Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ 204-MS 216), Batı Hun İmparatorluğu (MS 48-216), Avrupa Hun İmparatorluğu (MS 375-469), Ak Hun İmparatorluğu (MS 420-552), Göktürk İmparatorluğu (MS 552-745), Avar İmparatorluğu (MS 565-835), Hazar İmparatorluğu (MS 651-983), Uygur Devleti (MS 745-1368), Karahanlılar (MS 940-1040), Gazneliler (MS 962-1183), Büyük Selçuklu İmparatorluğu (MS 1040-1157), Harzemşahlar (MS 1097-1231), Altınordu Devleti (MS 1236-1502), Büyük Timur İmparatorluğu (MS 1368-1501), Babür İmparatorluğu (MS 1526-1858) ve Osmanlı İmparatorluğu (MS 1299-1922)

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