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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki revizyon iddiaları artık yüksek sesle dile getirilirken Ankara kulislerinde "koltuğundan olacak Bakanlar" listesi kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. İşte kulislerde koltuğundan olmasına kesin gözüyle bakılan 5 bakan...

AK Parti’nin 8. olağan kongresinin mayıs ayında yapılması planlanırken kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 23 Şubat’a çekildi. Parti kaynakları, bu hafta parti tüzüğünü gözden geçirmek amacıyla merkez yönetim kurulu içinden üç kişilik bir ekip oluşturulacağını kaydediyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre “Söylem birliği oluşturma” vurgusu yapan AK Partili kurmaylara göre, kongrede genel başkan milletvekillerinden bazıları değişebilir. Ayrıca Erdoğan’ın bu haftaki AK Parti Grup Toplantısı’nda İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ile DEVA Partisi’nden ayrılan Selma Aliye Kavaf’a rozetlerini takacağı iddia ediliyor. Zorlu’ya ise kabine değişikliğinde “bakanlık” verileceği de kulislerde konuşuluyor. 

Kabinede de dikkat çeken değişiklikler bekleniyor. Beş bakanın hedefte olduğu belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun değişmesi olası isimler arasında yer aldığı ileri sürülüyor. Şimşek ve Memişoğlu’na AK Parti tabanından şikâyetin fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın değişeceği de kulislerde konuşuluyor. Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ise kurmaylarca reddediliyor. Akşener’in AK Parti tabanında rahatsızlık yaratacak olması gerekçe gösteriliyor.

Cumhuriyet

Etiketler Meral Akşener cevdet yılmaz hakan fidan kemal memişoğlu mehmet şimşek murat kurum kabine revizyonu kabine recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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