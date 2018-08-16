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  4. 16 Ağustos 2018 09:45

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş darbe açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomideki son durumla ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş darbe açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Altun'un o paylaşımı:

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