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  4. 14 Aralık 2018 07:21

Cumhurbaşkanlığı'ndan Sincar açıklaması: Bu harekat bir mesajdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TSK'nın Sincar ve Karacak Dağı bölgesine düzenlediği hava haretkatına ilişkin ''Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Sincar açıklaması: Bu harekat bir mesajdır
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, TSK'nın sınır ötesine hava harekatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır."

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Aynı bölgelere Türk Hava Kuvvetleri'nin, 25 Nisan’da düzenlediği ilk operasyon büyük ses getirmişti. ABD'li askerler ile YPG'li teröristler bölgede incelemelerde bulunmuştu.

TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatıTSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı

 

AA

fahrettin altun , operasyon , tsk , cumhurbaşkanlığı
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