Davutoğlu: ''Cumhurbaşkanı seçilen partisinden istifa etmeli''

2023 seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala, Altılı Masa üyesi Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu altılı masanın ortak adayının seçimi kazanması durumunda partisinden istifa etmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaptığı mitingin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altılı masanın birlikteliğinin en negatif formülde bile devam edeceğini vurgulayan Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanının da parti kimliği dışında durmasının daha doğru olacağını ifade ederek en önemlisinin, seçildiği zaman partisinden istifa etmesi olduğunu dile getirdi.

Halk TV'den İsmail Saymaz, Gelecek Partisi liderinin sorulara verdiği yanıtları şöyle aktardı:

"Kılıçdaroğlu’nun '40 ilde ortak aday çıkarma konusunda çalışma yaptık' sözleri sorulunca şöyle dedi:

'Meclisle ilgili tavrımız net, 360’a (milletvekiline) ulaşabileceğimiz her formüle varız. Rekabet zamanı değil.'

Davutoğlu, Altılı Masa’nın geleceğinden endişeli mi?

Bu soruya karşılık nehri geçme örneğini verdi.

Şöyle devam etti:

'Bu bir nehirse yarısına kadar gitmek önemli. Dönmenin riski karşıya ulaşmaktan fazla olduğunda dönüş imkansızlaşır. Masa’nın dağılmasının yapacağı tahribat devam etmenin yapabileceği tahribattan daha yüksek. En negatif formülde bile masa devam eder, çünkü kendimizi bağladığımız şeyler var.'

'KUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM'

Davutoğlu, 'Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarlarsa masa dağılır' diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu eleştirdi. Kuşoğlu ve kimi CHP’lilerin adaylık için fiili iklim oluşturma çabasında olduklarını iddia eden Davutoğlu, şunları söyledi:

'Kuşoğlu tecrübeli bir siyasetçi. Altılı Masa ile ilgili olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu biliyorum. Açıklamayı doğru bulmuyorum. Türkiye’de bu kadar tecrübe ve Cumhuriyet’in eşit vatandaşlık ilkesine rağmen birilerinin, etnik ve mezhebi kimliği dolayısıyla herhangi bir vatandaşın herhangi bir makama geleceğinin sakıncalı olacağını söylemesini, bütün bu kazanımlara hakaret görürüm. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Zul addederim. Ama altı liderin karar vereceği hususta genel başkan yardımcısının yorum yapmasını doğru bulmam. Bu konuda fiili bir iklim oluşturma çabasını da doğru bulmam.'

'CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN PARTİSİNDEN İSTİFA ETMELİ'

Davutoğlu, 'Kim aday olacaksa geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı olacağını bilmeli ve sonraki siyasi rekabetin içinde yer almamalı' diye sınır çizdi.

'Ortak aday seçilirse partisinden istifa mı etmeli?' diye sordum.

Şöyle dedi:

'Doğru olan budur. Fiilen Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanırken, parti mensubiyetinin olması. Eğer Altılı (Masa) birlikte olacaksa…'

'KENDİ PARTİSİNİ KAYIRMAK ZORUNDA KALIR'

Davutoğlu, daha sonra sözü halktv.com.tr'de 13 Eylül’de çıkan “CHP’de ‘partili cumhurbaşkanlığı’ arayışı” başlıklı yazıma getirdi. 'Senin yazını okudum' dedi ve şöyle devam etti:

'Benim kanaatim, geçiş sürecini yönetecek cumhurbaşkanının parti kimliği dışında olması daha doğru.'

Davutoğlu, 'Adayın bir sonraki evrenin siyasi rekabeti içinde olmaması daha doğru olur. Olduğu zaman kendi partisini kayırmak zorunda kalır. Doğaldır, kadrolaşırken göz önüne alır' diye vurguluyor."

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...