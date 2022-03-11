İzmir'de, İzmir Platformu'nun konuğu olan Gelecek Partisi lideri "Davutoğlu "İzmir hakettiği noktaya gelirse Türkiye kazanır" dedi.

İzmir'de siyaset üstü bir kurum olarak sevgi barış dilinin yerleşmesi için çaba gösteren İzmir Platformu'nun geleneksel kahvaltı buluşmasının konuğu eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

İzmir Platformu'na çalışma ve sevgi dili nedeniyle teşekkür eden Davutoğlu, İzmir'in Türk demokrasisinin gelişiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Başbakanlığı döneminde İzmir'de Başbakanlık ofisi açan Davutoğlu, eski dönemde İzmir'de 30'dan fazla Konsolos ve elçilik olmasının bu kentin değerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Davutoğlu "İzmir hakettiği noktaya gelirse Türkiye kazanır" dedi.

Eski Başbakan'a İzmir Platformu ziyaretinde eşi Dr. Sare Davutoğlu da eşlik etti.