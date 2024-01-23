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Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Yine yarım yamalak anlamış

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Yine yarım yamalak anlamış
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Diyarbakır Kulp'un kayyım kaymakamı Burak Akeller'in imamı darp ettiği iddialarıyla ilgili kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi.

Diyarbakır Kulp'un kayyım kaymakamı Burak Akeller, camide hutbeyi sehven iki satır atlayarak okuyan imam M.K.'yi "Sen terörist misin!" diyerek ve küfrederek mikrofonla darbettiği iddia edilmişti. İmam, rapor alarak şikayetçi olmuştu.

Diyarbakır Barosu hukuki süreci takip edeceklerini duyurmuştu. Valilik soruşturma başlatırken, kaymakam kendini, "Şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı" diye savunmuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin grup konuşmasında Kulp'ın kayyım kaymakamı ile imam arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili konuşmasında kendisini de hedef almasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili konuşmasını paylaşan Davutoğlu, "Sayın @dbdevletbahceli, yine söylediklerimi yarım yamalak anlayarak ağır ithamlarda bulunmuşsunuz. İşte aşağıdaki videoda ifadelerimin özeti. Anlatın bakalım neresi yanlışmış? Münafıklık suçlamanıza ise yarın grupta cevap vereceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin ve dini kavramları öyle rastgele kullanmayın. Gelir o kavramlar sizi vurur!" ifadelerini kullandı.

Etiketler Davutoğlu bahçeli yanıt
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