Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ''manda yoğurdu'' tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde yapılan 21’inci İl Başkanları Toplantısına katıldı. Davutoğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere ‘manda yoğurtlu’ tavsiyesine tepki gösterdi.

Dünyada şu anda gıda enflasyonunda en yüksek dördüncü gıda enflasyonuna sahip olan biziz diyen Davutoğlu, "Yüzde 64,6. Tüketici enflasyonu yüzde 56 olmuş. Üretici enflasyonu yüzde 105. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Tokat’tan iftarlık tavsiyelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"HALKIN NE ÇEKTİĞİNİ UNUTUYORLAR"

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi, Medine hurması…Bir kere Allah aşkına memlekette süt üretimi mi kaldı ki bırakın manda yoğurdunu, inek yoğurdu, normal yoğurt mu kaldı? Koyun yoğurdu mu kaldı? Ama onun için son derece doğal olan hayat akışı vatandaş için bir işkence. Bir devlet adamını, bir lideri, bir iktidarı; iktidardan edecek olan şey sadece hayat pahalılığı değildir. Esas iktidardan edecek olan şey; milletin ruhundan, halinden, psikolojisinden kopmuş olmalarıdır. Bugün iktidardakiler kendi lüks, şatafat ve kibirlerinin aleminde halkın ne çektiğini unutuyorlar.”

“SERVETİNE SERVET KATAN İKTİDAR SAHİPLERİ"

"Kimseye küs ya da küskün değiliz. Ama ilkelerini terk edenlerle beraber olma imkânımız ve şansımız da yok. AK Parti’de ve MHP’de olup da bugün ülkenin yoksulluğa, yolsuzluğa ve yasaklara boğulmasından rahatsız olan herkesi yeni bir Türkiye inşa etme davasına davet ediyoruz. Eğer bir dava varsa bu dava servetlerine servet katan iktidar sahiplerinin davası değil, gününü gecesini, her dakikasını milletin yoksulluktan, hazinenin yolsuzluktan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yasaklardan kurtulması için çaba sarf edenlerin davasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, manda yoğurdu eleştirilerine şu yanıt vermişti: "Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor. Onunla da kalmıyor, ondan her tür tereyağını da üretiyor. Benim Anadolu'daki çiftçim, köylüm her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde üretiyor. Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat’ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu’da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun."