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DEM Parti - CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti - CHP görüşmesinin tarihi belli oldu
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DEM Parti İmralı heyeti yarın saat 10:30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç devam ederken, DEM Parti heyeti, Ankara'da temaslarına devam ediyor. 

İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Görüşme, saat 10.30'da TBMM'de gerçekleşecek.

Öte yandan DEM Parti heyeti, yarın saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve saat 15.30'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

 

Etiketler dem parti imralı TBMM CHP özgür özel
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