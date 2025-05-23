DEM Parti'den Erdoğan'a yeni anayasa desteği!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ''Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışmalarını farklı siyasi çıkar tartışmalarının üzerinde tutmak gerekiyor'' dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına dair genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti'nin yeni dönem için stratejik bir yol haritası üzerinde çalıştığını söyleyen Doğan, "DEM Parti'nin yaklaşımı siyasi çıkarlar üzerinden değerlendirilecek bir durum değil. Bu tüm siyasi çıkarların üzerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Geldiğimiz aşamada şu yaklaşımın hala değişmediğini görüyoruz. Değişimin bir çırpıda olmayacağını biliyoruz. Bazı siyasal yaklaşımlar buna ilişkin hiçbir ipucu vermiyor. Oy kaygısı, taban kaygısı dışında bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DİL NASIL YARATACAKSINIZ?"

Doğan bugün görülen Ahmet Özer'in davasını hatırlatarak, "Bir yandan İstanbul'da Ahmet Özer'in davası var. Operasyonlar devam ediyor. Kent Uzlaşısı'nı HDK'nın yapmadığını defalarca söyledik. Kent uzlaşısını suç kabul edip yeni bir dil nasıl yaratacaksınız? Bu sorunun yanıtını vermesi gereken hükümet. Eğer siz Esenyurt Belediye Başkanı'na böyle hissettirirseniz: 'Van'dan gelip İstanbul'un en büyük ilçesini yönettiğim için buradayım' diyor. Yani Kürt olduğum için diyor" dedi.

10. Yargı Paketi'ne ilişkin de konuşan Doğan, "Bayramdan önce hızlıca bir adım bekliyoruz" dedi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin de soru yanıtlayan Doğan, "DEM Parti yıllardır Türkiye'nin demokratik bir çözüme ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Bu süreç herkese avantajlar sağlamalı. Bugün silahların konuşmadığı bir Türkiye için mücadele edelim demokratik bir Türkiye için mücadeleye etmeye varız. Herkes eylemi ile ortaya koymalı bunu." dedi.

"ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞMEDE ANAYASA KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

Doğan, Anayasa tartışmalarına ilişkin de "Adalet Bakanı ile olan görüşmede yeni anayasa konusu gündeme gelmedi. Yeni anayasa konusunda partimizin tavrı açık. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışmalarını farklı siyasi çıkar tartışmalarının üzerinde tutmak gerekiyor. Eskiden tamamen kopmuş yeni bir anayasadan bahsediyoruz. Herkesin özgürlüklerinin yasal teminatlarının olduğu bir anayasaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İLE MHP GÖRÜŞME HAFTAYA

Doğan ayrıca önümüzdeki hafta AK Parti ve MHP ile görüşme planlandığını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Yeni bir çağda yaşıyoruz, daha yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu kadar hızlı değişen dünyada, eski Türkiye'nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasa ile bir yere varmak mümkün müdür? Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdim. Bugün de aynı noktadayım. Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun için de AK Parti olarak biz bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımıza görevler de verdik. Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın. Olmaması için hiçbir sebep yok. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık, yine yapabiliriz, fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu. Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı milli gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü" dedi.