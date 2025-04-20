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DEM Parti'den ''İmralı heyeti'' iddiasına yalanlama

DEM Parti'den ''İmralı heyeti'' iddiasına yalanlama
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DEM Parti, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder'in yerine yeni bir isim yer alacağı iddialarını yalanladı.

DEM Parti, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır" denildi.

'ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME GRUP BAŞKANVEKİLLERİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK'

Açıklamada, Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeye ilişkin de "Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle grup başkan vekillerimiz tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. 

DHA

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Etiketler dem parti imralı heyeti Sırrı Süreyya Önder
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