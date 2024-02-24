DEM Parti’nin İstanbul’un 12 ilçesindeki adayları belli oldu

DEM Parti'nin İstanbul’un 12 ilçesindeki belediye eş başkan adayları listes belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'un 12 ilçesindeki belediye eş başkan adaylarının isimleri belli oldu.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre aday çıkarılan ilçeler ve adayların isimleri şu şekilde:

Beykoz: Senem Yılmaz - Recep Yılmaz

Kadıköy: Veysi Eski - Nimet Çelebi Erdoğan

Sultanbeyli: Ertan Hamidoğlu - Rahime Kürkçü

Ümraniye: Edip Alpata - Zülfiye Hazar

Adalar: Mehmet Galip Ataş - Kristin Selekman

Arnavutköy: Mehmet Karadağ - Durdane Bulgan

Esenler: İrfan Hülakü - Gülşah Kavak

Gaziosmanpaşa: Ercan Sağlam - Hülya Oruç

Kağıthane: Burhan Damarlı - Sidar Yıldız

Sultangazi: Erol Tunç - Fatma Yeni

Beşiktaş: Adem Aktaş

Bakırköy: Medeni Andok-Elif Tokay Öztürk