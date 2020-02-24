''Demirtaş, CHP'ye genel başkan olsun''

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik ittifak sözlerine ilişkin, gizli ve örtülü ittifaklarla seçmeni aldatmanın demokrasilerde yeri olmadığını bildirdi. Defalarca CHP ile HDP arasında; 'ittifak var' dediklerini, ancak bunu inkar ettiklerini belirten Turan, "Hatta hakaret ettiler. Milliyetçi, muhafazakâr ve ulusalcı seçmeni kaybetmemek için Kandil ile arasına mesafe koyamayan HDP'yle gizli ve örtülü ittifak yaparsan, gün gelir 'malumun ilanı'nı ister senden! 'HDP ile ittifak yok' diyenler seçmeni aldatmanın bedelini ödemeyecek mi? 'İttifak yok' diyenler erdemli bir şekilde hareket ederek istifa etmeyi düşünüyorlar mı? 'HDP ile ittifak yok' diyenler, bir açıklama yapma sorumluluğu göstermeyecek mi? Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları da açıklasınlar. HDP’li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Biz deyince inanmayan zavallı CHP'liler neredeler? 'Herkes için CHP'yiz' diyorlardı. Geldikleri yer HDP'nin CHP'si. Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin bırakın Atatürk'ün partisi oldukları iddialarını, Baykal'ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz" dedi.

'DEMİRTAŞ, CHP'YE GENEL BAŞKAN OLSUN'

CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Eş Başkanlık' çağrısı da yapan Turan, "Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun. Ya da Kılıçdaroğlu 'bırakmam' diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş genel başkan olsun. Kılıçdaroğlu'nun yaşı kemale ermiş. Genel Başkanlığını ittifaka açık olduğu partiye ya da Demirtaş’a bıraksın. Çok daha açık şeffaf bir ittifak kurulmuş olur" diye konuştu.



