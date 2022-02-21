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Demirtaş'a verilen hapis cezası onandı

Demirtaş'a verilen hapis cezası onandı

Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2015 yılındaki açıklamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Karar oy çokluğuyla alındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, verdiği kararda "yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığı" belirtildi. İstinaf başvurusunun reddine karar verildi.

Etiketler selahattin demirtaş cumhurbaşkanı'na hakaret suç ceza mahkumiyet onama onandı
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