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  4. Demirtaş’tan Erdoğan’a hodri meydan: ''1 kişi eksik toplayan siyaseti bırakır''

Demirtaş’tan Erdoğan’a hodri meydan: ''1 kişi eksik toplayan siyaseti bırakır''

Demirtaş’tan Erdoğan’a hodri meydan: ''1 kişi eksik toplayan siyaseti bırakır''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş‘ı hedef alarak söylediği “senin tabanının miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine Demirtaştan yanıt geldi.

Tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi ve partisi için söylediklerine yanıt verdi. Erdoğan’ın, “Sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine “HDP zaten meydanlarda” yanıtını verdi

 Selahattin Demirtaş’ın paylaşımı şöyle: 

Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda.

Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık.

Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?

Etiketler selahattin demirtaş recep tayyip erdoğan miting yanıt hodri meydan
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