Demirtaş'tan Erdoğan'ı kızdıracak Saray paylaşımı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha'' ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlere az bir süre kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.

Bugün muhalefete "Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir'' ifadeleri ile ortak aday çağrısında bulunan Demirtaş, akşam saatlerinde de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Demirtaş, "Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha" ifadelerini kullanarak Saray'ın fotoğrafını paylaştı.