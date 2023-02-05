  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Demirtaş'tan Erdoğan'ı kızdıracak Saray paylaşımı

Demirtaş'tan Erdoğan'ı kızdıracak Saray paylaşımı

Demirtaş'tan Erdoğan'ı kızdıracak Saray paylaşımı
Güncelleme:

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha'' ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlere az bir süre kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. 

Bugün muhalefete "Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir'' ifadeleri ile ortak aday çağrısında bulunan Demirtaş, akşam saatlerinde de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Demirtaş, "Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha" ifadelerini kullanarak Saray'ın fotoğrafını paylaştı. 

Demirtaş'tan Erdoğan'ı kızdıracak Saray paylaşımı

Etiketler selahattin demirtaş saray paylaşım recep tayyip erdoğan 14 mayıs seçim hdp ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen kar yağışı başladı: İstanbul beyaza büründü
Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı
26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı
Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı
İğrenç olay! Kreşte 6 yaşındaki çocuğa istismar
Yüzbinlerce kişi ziyarete gidiyor: Türkiye’nin en ürkütücü yeri
Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
6 Şubat haftası burç yorumları: Güç, liderlik ve yöneticilik zamanı!
Kar yağışı ne kadar daha sürecek ? Meteoroloji il il açıkladı