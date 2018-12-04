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  4. 04 Aralık 2018 20:51

Demirtaş'tan ilk açıklama geldi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in cezalarının onanmasının ardından ilk açıklama geldi.

Demirtaş'tan ilk açıklama geldi
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile birlikte 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandıkları davada hükmün kesinleşmesine tepki gösterdi

Demirtaş, "Yapın, 'yapmayın' demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

AİHM'in tahliyesi yönündeki karara uyulmayan Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları onandı.

Kararın ardından Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptğı açıklamalar:

Yapın, "yapmayın" demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum.

Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz. İki yıldır içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallılaşıyorsunuz.

Faşizme karşı direnmeye devam edecek ve kazanacağız. Suç işleyen tüm yargıçlar bir gün yargıya hesap verecekler. Bizi teslim alamazsınız. Bize diz çöktüremezsiniz.

Bütün halkımız partisinin etrafında kenetlenmeli, moralle, inançla ve kararlılıkla her yerde faşizmi geriletmek için direnmelidir. Herkese yürek dolusu selamlar, Mücadeleye devam...

sırrı süreyya önder , ceza , demirtaş
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