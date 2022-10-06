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Deniz Baykal uzun süre sonra sessizliğini bozdu

Deniz Baykal uzun süre sonra sessizliğini bozdu

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasındaki hidrokarbon anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasında yapılan hidrokarbon anlaşması hakkında yorumlar yaptı.

''YAPILAN ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ''
Deniz Baykal, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Libya'da iç savaş dolayısıyla BM'nin Milli Mutabakat Hükümeti'ni meşru olarak görmesi çok değerli'' ifadelerini kullandı.

2017'DE KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ
Beyin damarlarından birine pıhtı atması sebebiyle kısmı felç geçiren Baykal, 2017 yılından bu yana çok sayıda ameliyat geçirdi.

 

Etiketler deniz baykal türkiye libya
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