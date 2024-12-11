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Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: ''Biz onun ne olduğunu iyi biliyoruz''

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: ''Biz onun ne olduğunu iyi biliyoruz''
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TBMM Genel Kurulu'nda Devlet Bahçeli'nin DEM Partili Tuncer Bakırhan'ı alkışladığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun MHP liderine bakışı dikkat çekti. Dervişoğlu, ''Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecilere de bildirilmiş. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak kızgın bi görüntü vermiş olabilirim'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı. Bakırhan da Bahçeli'ye selam verdi.

Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışladığı sırada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in MHP liderine bakışı çok konuşuldu. 

Dervişoğlu, bu anların gündem haline gelen fotoğrafı üzerine bir açıklama yaptı. Deprem bölgelerini ziyareti kapsamında Adıyaman'da bulunan Dervişoğlu, konuyla ilgili bir gazetecinin "Şaşkın bakışınız dün konuşulur oldu" diyerek soru yöneltmesi üzerine  "Devlet Bahçeli'ye şaşkın bakışımın olduğunu kim söyledi bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Zaten vasat ona göre hazırlanmıştı. Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz oradaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'ye yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak kızgın bi görüntü vermiş olabilirim" dedi.

"ONUN KİM OLDUĞUNU İYİ BİLİYORUZ"

Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri için ayrıca "Sayın Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz. Sürpriz olmaz. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

BAHÇELİ NEYİ ALKIŞLADI?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla yaptığı çağrıya vurgu yaparak “2025 yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Barışı topraklara indirme zamanıdır. Bu Meclis bir çözüm ile anılmalıdır, yüzünü başka yere çevirmeden Ankara çözümünü sunmalıdır. Ankara vizyonu varsa Ankara çözümü de olmalı" demişti. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı’nın konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli, Bakırhan'ı alkışladı. Bakırhan da kürsüden parti grubuna yürüdüğü sırada MHP liderini selamladı.

Etiketler müsavat dervişoğlu Devlet Bahçeli MHP iyi parti TBMM
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