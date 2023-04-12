Destici'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir kez daha istifa çağrısında bulundu ve "Sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem felaketinin ardından imza attığı skandallar nedeniyle büyük tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yaptı.

Son dönemde ismi skandallara karışan Kızılay'ın kan stokları alarm veriyor.

Kan bağışı çağrıları üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Türk Kızılay'ın stoklarda bir miktar artış yaşandı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kan 4 günlük stoku karşılıyor.

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, stokların asgari seviyenin altında olduğunu söyledi. Kerman, "Özellikle nadir olan kan gruplarındaki ihtiyaç, bazı bölgelerde sıfıra yaklaştı. Elimizde 23 bin 824 ünite kan olması demek, bütün gruplardan tüm Türkiye'nin her an ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz demektir" dedi.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Destici, "Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, onbinlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Destici, bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi: "Vatandaşlarımıza çağrımız ise, “Pireye kızıp yorganı yakmayalım.” Sağlığı müsait olan insanlarımız mutlaka Kızılay’ın Kan Bağışı yapılan merkezlerine ve noktalarına giderek kan bağışı yapmalı ve hiçbir hastamız kan bulunamadığı için mazallah hayatını kaybetmemelidir."