DEVA Partili isim AK Parti üyesi çıktı

DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanı Serdar Havsut'un, kendisinin bilgisi dışında AK Parti'ye üye yapıldığı ortaya çıktı.

DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanı Serdar Havsut, e-devlet üzerinden yaptığı sorgulamada AKP'ye üye yapıldığını gördü.

Genel Başkan Ali Babacan'ın İzmir ziyaretinde bu konudaki duyumların dile getirilmesi üzerine e-devlet'e girdiğini söyleyen Havsut, AKP Torbalı İlçe Teşkilatı'na üye olarak kaydedildiğini farketti.

''TORBALI TEŞKİLATI'NA ÜYE YAPILDIĞIMI GÖRDÜM''

Havsut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

“21 Ekim Perşembe günü genel başkanımızın İzmir ziyaretinde kendisiyle yemekli bir toplantı yapma şansımız oldu. Bu toplantıda kişilerin bilgisi olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye yapıldığına dair bir konuşma geçmişti. Bu sabah işyerinde kardeşlerimle konuşurken böyle bir durumdan bahsedince kardeşlerimden bir tanesi e-devletten üyelik sorgulaması yaptı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye olduğunu gördü. Kendisi daha önce istifa etmişti. Ben de e-devletten sorgulama yaptığımda 2021 ikinci dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi Torbalı İlçe Teşkilatı'na üye olduğumu gördüm. Daha önce bilgim dışında Gölbaşı'ndan da üyeliğim vardı. Oradan istifa etmiştim ama daha sonrasında DEVA Partisi İlçe Başkanı olduğum dönemde de Adalet ve Kalkınma Partisi Torbalı İlçe Teşkilatı tarafından üye yapılmışım."

''GÜÇ KAYBINI GİZLEMEK İÇİN...''

Olayı trajikomik olduğunu belirten Havsut, "İnsanların kim olduklarına bile bakmadan maalesef sadece adet çoğaltmak için üye yapmaya başladılar. Bu da AK Parti’nin güç kaybını gizlemek için yeni yöntemlerinden birisi. Siyasi partilerde üyelik kanunu bellidir. Kişinin rızası ve imzası olması gerekmektedir. Maalesef şu anda teşkilatlar özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilatı rıza ve imza gözetmeksizin insanları üye yapmaktadırlar. Bu da bir bakıma suçtur'' diye tepki gösterdi.

ANKA