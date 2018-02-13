Netanyahu'nun başı büyük dertte ! Şimdi yandı...
Netanyahu'nun başı büyük dertte ! Şimdi yandı...
Katliam gibi kaza ! 28 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza ! 28 kişi hayatını kaybetti
Askeri araçla minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Askeri araçla minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Kritik ziyaret öncesi ABD'den soğuk duş
Kritik ziyaret öncesi ABD'den soğuk duş
HDP'nin eski eşbaşkanı gözaltına alındı !
HDP'nin eski eşbaşkanı gözaltına alındı !
Ege'de gerilim artarken AB tarafını belli etti !
Ege'de gerilim artarken AB tarafını belli etti !
Denizbank hakkında flaş gelişme !
Denizbank hakkında flaş gelişme !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Şubat 2018 21:26

Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: ''Açıkça terörist eylemlerdir''

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Mattis'in açıklamalarına bu sözlerle yanıt verdi.

Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: ''Açıkça terörist eylemlerdir''
A+ A-

Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: PKK'nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmine için kullandığı "aktif ayaklanma" ifadesine ilişkin, "Bu uygun bir terim değildir. PKK'nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir. ABD de bu eylemleri terör eylemleri, PKK'yı da terör örgütü olarak tanımaktadır." ifadelerini kullandı.

Mattis'in açıklamalarıyla ilgili sorulan soruya yazılı yanıt veren Aksoy, "ABD Savunma Bakanı'nın bu sözleriyle Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak bu uygun bir terim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'nın Türkiye'ye karşı eylemlerinin açıkça terörist eylemler olduğunu vurgulayan Aksoy, ABD'nin de bu eylemleri terör eylemleri, PKK'yı da terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı. Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, PKK'nın ve bu örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele etmektedir.

Öte yandan terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik ülkeler de bulunmaktadır."

eylem , terörist , abd , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM