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  4. 02 Şubat 2018 21:23

Dışişleri’nden Yunanistan’a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, DHKP/C’li Memet Doğan’ın iade talebini Yunanistan’ın reddetmesine ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri’nden Yunanistan’a çok sert tepki
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “28 Kasım 2017 tarihinde Atina'da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Memet Doğan'a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığına neden olmuştur” denildi.

Açıklamada, “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan'ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır. Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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