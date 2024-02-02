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Ece Üner istifasını sosyal medyadan duyurdu

Ece Üner istifasını sosyal medyadan duyurdu
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Ünlü sunucu Ece Üner, TV100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan ünlü sunucu Ece Üner, ayrılık haberini duyurdu.

TV100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Üner, TV100 yönetimine de ayrıca teşekkür etti.

 "YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Üner, paylaşımında şunları belirtti:

"TV100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. TV100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

Etiketler ece üner istifa tv100
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