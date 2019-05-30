Ekrem İmamoğlu: ''50 kez seçim yapsalar yine kazanacağız''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran’da tekrar yapılacak seçimde herkesi sandıklarda görev almaya çağıran Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çok rahat olduğunu, karşı tarafınsa aksine bir tedirginlik ve kaygı içinde olduğunu söyledi.

“Karşı tarafın tedirginliğini, kaygısını şuradan anlayın. Az yüzüm asılsa ‘Bak kızdı, bak hakaret etti’ diyorlar. Bu kadar bizi izliyorlar. Bazı kişisel analiz uzmanları tutup takip ediyorlarmış. Beni öyle takip edenlerin psikolojisi bozulur yakında. Bir şey bulamadık diye. 18 günde çıldırdılar, 1800 günde ben bunları deli edeceğim” diyen İmamoğlu, seçime 23 gün kaldığını, bu sürede duruşlarını asla değiştirmeyeceklerini ifade etti.

İmamoğlu, Şişli’deki Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde CHP’nin eski İstanbul meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan İmamoğlu, demokrasiye zarar verildiğini ve bunu herkesle beraber tamir edeceklerini söyledi.

İmamoğlu özetle şunları söyledi:

BİZ KAZANACAĞIZ

Seçime kadar olan süreci çok iyi geçirmeliyiz. Biz bu süreci çok iyi geçirmeliyiz. Bu toplantıyı onun için önemsedim. Sizler bu süreçleri defalarca yaşamış, ne yapılacağını bilen, örgütlü yapı içerisinde nerede duracağını bilen, hatta birilerinin bilmesine gerek yok tek başınıza bile ne kadar nitelikli işleri başarabileceğinizin farkında olan değerlersiniz. İstanbul’u biz kazanacağız. Bu seçimi 50 kez yapsalar 50 kez yine kazanacağız. Mevcut siyasal iktidarın kendince hor gören, aşağılayan, kibirli tavırlarına karşı hep beraber mücadele ettik. Kanımız içimize aktı ama mücadeleden vazgeçemedik. En büyük zalimliği Ekrem İmamoğlu’na yaptılar. Projelerini engellemek, başarısız kılmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama kalelerimizi elimizden alamadılar. 23 Haziran’dan sonra yine bir seferberlik dönemini başlatacağız. Ekonomi, yönetimde demokrasi, şeffaflık, çevre seferberliği… İstanbul’un her konuda seferberliğe ihtiyacı var.

KENDİMİZİ İKTİDAR OLARAK GÖRÜYORUZ

Her ne kadar onlar, araya bir reklam alma gibi bir duruma kendilerini soksa da biz kendimizi İstanbul’da iktidar görüyoruz. Bazı psikolojileri iyi görüyor, iyi anlamaya çalışıyorum ve buradan asla ve asla kendisine yapılmasını istemediği şeyi, bir başkasına güç eline geçtiğinde yapacak karaktersizlikte bir adam değilim. Çünkü bu bir karaktersizliktir. Biz, artık İstanbul’da iktidarız. Evet, demokrasiye bir zarar vermişlerdir, bir darbe vurmuşladır ama bunu tamir edeceğiz hep birlikte.

TATİLİ UNUTUN

Bayramda birbirinizi ağırlayın, kutlayın birkaç gün ama herkes yine sürece dahil olsun. Tatili unutun. 23 Haziran’da da mutlaka ve mutlaka yine sandık çevresi hangi ortamsa görev alarak bu süreci en layıkıyla bitirelim. Ondan sonra bu memlekete, İstanbul’da en güzel şekilde hizmet etmeye başlayalım.

İmamoğlu toplantının ardından Şişli ve Sarıyer’de seçim çalışmalarını sürdürdü.