Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığı sorusuna dikkat çeken yanıt

CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci resmen başlarken, gazeteci Orhan Uğuroğlu katıldığı canlı yayında "İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'la birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı formülünü" sorduğunu belirterek, İmamoğlu'nun yanıtını açıkladı.

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamayla resmen başlarken kulislerde CHP'nin adayı kim olacak tartışmaları başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada CHP’nin adayını, parti üyelerinin belirleyeceğini belirterek “Ekrem başkan ve Mansur başkanla konuştuk, değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır.” demişti.

Özel'in bu açıklamasının ardından CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci resmen başlarken gözler de CHP'nin iki muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek şartı olan "erken seçim" ile ilgili süreci canlı yayında değerlendirdi.

TELE1'de canlı yayın konuğu olan Uğuroğlu 2025 Kasım ayında erken seçime gidilirse Erdoğan'a dördüncü kez aday olma şansı doğacağını belirtti. Uğuroğlu ayrıca İmamoğlu mu, Yavaş mı tartışmaları için de İmamoğlu ile arasında geçen Mansur Yavaş diyaloğunun ayrıntılarını paylaştı.

"Öcalan ile demlenip yeni anayasa çalışması yapıyorlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için yaptığı “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." çağrısıyla başlayan sürecin yeni bir anayasa çalışmasının zemini olduğunu öne süren Uğuroğlu, "Eğer Erdoğan görevde kalıp yen iden seçilmek istiyorsa erken seçime ''evet" der. Ancak 2027 Kasım ayında seçime gidelim derse ki bence hazırlıklar da ona göre gidiyor. AKP milletvekili transferlerine başladı, diğer yandan ise Abdullah Öcalan ile demlenip yeni anayasa çalışması yapıyorlar. Bu noktada iktidarın tek amacı Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için de başlayan süreci değerlendiren Uğuroğlu, "saraydaki kripto üyeler CHP'y katılarak süreci manipüle edebilir" ifade edebilir ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu ayrıca İmamoğlu'na sorduğu Mansur Yavaş sorusuna İmamoğlu'nun verdiği yanıtı da canlı yayında açıkladı.

"Ben bir önceki seçimde de Sayın İmamoğlu ve Yavaş için biri cumhurbaşkanı olsun diğeri yardımcısı olsun önerisine bulundum. Bunu da belediyeler birliği toplantısında ilettim. Sayın İmamoğlu'na sordum, "Böyle bir formüle sıcak bakar mısınız?" dedim." diyen Uğuroğlu, İmamoğlu'nun yanıtını şu sözlerle aktardı:

"Kendisi de Mansur Yavaş ile hiçbir sorunu olmadığını, yol arkadaşı olduklarını söyledi. Şimdi sandık kurulduğu zaman CHP'de, şöyle bir endişem var, yarın bu seçime kripto üyeler de gelebilirler, sandalyeler havada uçuşur, kavgalar çıkar, ondan sonra ellerini ovuşturur Erdoğan, işte CHP budur diye. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bu tuzaklara düşmemek lazım. "