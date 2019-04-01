Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: ''Aman ha!''

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu,"Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin. Sandık tutanağı tutulurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa değerlidir, yerine getirilmelidir. Ancak İstanbul’da bütün geçersiz oylar tekrar sayılacak gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar.

Her sandıkta geçersiz oylar sayılacak gibi bir şey ortaya konulursa beyinler bulanır. Vicdanlar bunu sorgular. Bakın bu kadar önemli bir uyarı yapıyorum. Bu konuyu 300 bin geçerisz oy üzerinden bir manipülasyon oluşturnmak strateji geliştiemek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır. Şu anda aldığımız bilgiler var ilçe seçim kurularından aldığımız farklı bilgiler var. İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar peşinde olanlar var. "Oylar burada, kapıyı mühürleyeceğiz" diyorlar. Kapıda nöbetçi olarak bekleyeceğiz.

İlçe seçim kurulu müdürlerine seslenmek istiyoruz. Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler.

Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır.

Dün seçimi bitirdik bugün Pazartesi İBB hizmet vermeye devam ediyor. İBB’nin çalışanlarına seslenmek istiyorum ‘Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyiniz’

Biz göreve başlayana kadar İstanbul’un rutin hizmelerini yerine getiriniz. Bir şaibe doğuracak durumlar imza atmayınız. Şu anda onlar sadece emanetçilerdir.