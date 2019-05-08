Emniyet’ten ''ahlaksız kayyum'' açıklaması

Mardin Belediyesi'ne bağlı KENT A.Ş. adlı şirkete kayyum tarafından müdür olarak atanan polis E.U.'nun belediyeye iş başvurusunda bulunan bir kadını işe alma karşılığında taciz ettiği ve fuhuşa zorladığı iddiasını HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Meclis gündemine taşımış Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Konuyla ilgili Mardin İl Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaparak söz konusu şahsın görevlendirilmesinin iptal edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ahmet Türk’ün yerine 2016’da kayyum olarak belediyeye atanan Mardin Valisi tarafından Kent A.Ş'nin başına getirilen E.U., belediyeye iş başvurusunda bulunan bir kadına işe alma karşılığında birlikte olmayı teklif etti.

Görüşme sırasında kaydedilen ses kayıtlarının ortaya çıkması ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay konuyu Meclis'e gündemine taşımış ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Konuyla ilgili Mardin İl Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamada; “Sosyal medya hesaplarında ve bazı yayın organlarında, Mardin Büyük Şehir Belediyesi Kent A.Ş.’de görevli bir polis memuru ile ilgili olarak çıkan haberlerle alakalı; Adli tahkikatın devam ettiğinin bilindiği, olayın 31 Mart 2019 tarihinden sonra olduğunun öğrenildiği ve öğrenildiği andan itibaren görevlinin görevlendirme onayının iptal edilerek idari tahkikatın başlatıldığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kamu oyuna saygı ile duyurulur” denildi.