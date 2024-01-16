En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını açıkladı ve 2024 yılı için en düşük emekli maaşı da 10.000 TL'ye yükseltildi.

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Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündem maddesi emekli zamları ve Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler sonrası bölgedeki son durumdu.

Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni harekatlar yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını da açıkladı.

Emekliye yüzde 5 ek zam

Buna göre Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave yüzde 5 artış yapılacağını böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarında yüzde 42,57 artış olacağını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 37,57'de kalmıştı.

7.500 TL'lik en düşük emekli maaşı 10.000 TL oldu

En düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin maaşının temmuz ayında eşitleneceğinin de altını çizdi.

Erdoğan "yeni adım atılacak" dedi, detay vermedi

Toplantının ardından memur emeklisinin 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 37,57 artışa hak kazandığını belirten Erdoğan, emeklilerin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atılacağını söyledi.

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 puanlık ek zam için düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi, ardından da TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Bu sürecin önümüzdeki hafta tamamlanması beklenirken ek zammın ödeme takviminin ise Şubat ayında başlaması ön görülüyor. Çünkü SSK emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

Emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7.500 TL’nin altında kalan maaşlar 7.500 TL olarak ödenecek.

SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2.500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni miladi yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Saldırıların ardından şehit yakınlarımızın bir kısmıyla telefonda görüştük.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatları neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir.

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemize saldırılar artmıştır.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık. Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.

"Yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız"

Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

"Her küresel kriz, Türkiye2nin önüne fırsatlar getiriyor"

Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz, Türkiye'nin önüne fırsatlar getirmektedir.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

"SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 ek zam yapacağız"

2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise uüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

"2024'ü emekliler yılı ilan ediyoruz"

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır.