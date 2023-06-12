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Erdoğan 2024 için kolları sıvadı! Kurmaylara ilk talimat

Erdoğan 2024 için kolları sıvadı! Kurmaylara ilk talimat
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te yapılacak yerel seçimler için kurmaylarına ''Herkes büyükşehirler için çalışacak'' talimatını verdi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için de düğmeye bastı.

SEÇİMLERİN ÜZERİNDEN BİR AY BİLE GEÇMEDEN DÜĞMEYE BASTI
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin üzerinden bir ay bile geçmeden 2024 için harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalmasının da partide "yerel seçimler için çalışmaların hız kazandığı" belirtiliyor.

YÖNETİCİLERDEN KAPSAMLI SEÇİM RAPORU İSTEDİ
Erdoğan'ın, partisinin yöneticilerinden 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile ilgili kapsamlı bir rapor istediği ve daha önce AK Parti'nin MYK toplantısında "kısmen değerlendirilen" seçim sonuçlarının hazırlanan kapsamlı rapor eşliğinde bir sonraki parti yöneticileriyle yapacağı toplantıda ele alacağı kaydediliyor.

"YEREL SEÇİMLERDE KİMSE İŞİ ŞANSA BIRAKMAYACAK"
Erdoğan'ın "bu kez hedefi yüksek tuttuğu" ve kurmaylarına, "Herkes büyükşehirler için çalışacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'yı 2024'ün mart ayında yapılacak seçimde alacağız. Bu süreçte çalınmadık kapı bırakılmayacak. Milletvekili, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, herkes sahada olacak. Türkiye Yüzyılı kapsamında her kesimle kucaklaşacağız. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak" talimatını verdiği ifade edildi.

Cumhuriyet

Etiketler recep tayyip erdoğan yerel seçim büyükşehir
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