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Erdoğan 3 günlük Körfez turuna çıkıyor

Erdoğan 3 günlük Körfez turuna çıkıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Selman bin-Abdülaziz ile görüşecek, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz'da ise önce Katar'da sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak.

Körfez turunun öncelikli gündem maddesi ekonomik ilişkiler.

Erdoğan’ın sağlık, enerji ve savunma sanayii gibi çeşitli alanlarda iş birliği konularını ele alması bekleniyor.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgeye giderek bir dizi temasta bulunmuştu.

Etiketler recep tayyip erdoğan körfez ülkeleri suudi arabistan katar birleşik arap emirlikleri
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