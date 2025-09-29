Erdoğan açıkladı: ''Kiralık konut uygulamasına geçiyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık ettiği kabine toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçti. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyuran Erdoğan, ''Gençlere, 3 çocuğu olan ailelere, şehit ve gazi ailelerine öncelik vereceğiz.'' dedi. Erdoğan ayrıca, TOKİ'nin kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun devam eden çalışmaları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan kameraların karşısına geçti.

81 ilde 500 bin sosyal konut projesini başlatacaklarını duyuran Erdoğan; gençlere, 3 çocuklu aileler ile şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut uygulamasını da hayata geçireceklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün ebediyete göç eden yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'i rahmetle yad ediyor, ailesine sabır diliyorum.

Son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programların özetini yapmak istiyorum. 15 Eylül’de Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldık. Lübnan, Filistin, İran, Suriye ve Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik.

17 Eylülde Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. 334 bin 500 metre kare alana sahip modern ve işlevsel bir yerleşkeye kavuşturacağız.

18 Eylülde şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenini yaptık, 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık.

19 Eylül’de Türkiye Kooperatifler buluşmasında 2025 -2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı yaptık. Buluşmada kooperatiflerimiz için yeniş müjdelerimizi paylaştık. Bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık.

Makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini 1 milyon liraya, sergi fuar katılım desteklerini 150 bin liraya çıkardık. Nitelikli personeli istihdam desteğini ise bir kişi için yıllık desteği 266 bin liraya, 2 kişi için ise 532 bin 800 liraya çıkardık.

TEKNOFEST’in 13’üncüsünü düzenledik. 19 Eylül’de TEKNOFEST’i ziyaret ederek gençlerimizin heyecanına ortak olduk. TEKNOFEST nesli Fatihler, Kanuniler, Yavuzlar gibi tarih yazacak ve tarih değişecek. Bu gençliğin hayallerine kavuşturmak için çalışıyoruz.

Bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR programından 100 bin öğrenci faydalandı. Bugünkü Kabine toplantısında kontenjanı 150 bine çıkardık.

BM'DE GAZZE'DEKİ KIYIMI FOTOĞRAFLARLA ORTAYA KOYDUK

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen Genel BM Kurula'a Filistin Davası damgasını vurmuştur. İki devletli çözüm konferansına ilgi çok büyük olmuştur. 13. defa Genel Kurul'a hitap ettim. Konuşmamızda artık vahşete evrilen kıyıma vurgu yaptık. Buradaki kıyımı fotoğraflarla ortaya koyduk. Ülkemizin duruşunu çok net biçimde gösterdik. Filistin devletinin kurulması asli bir hak ve bölge barışının temel şartıdır.

NETANYAHU'NUN AMACI BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK

Görüşmelerde şuna şahitlik ettik.Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Ortada kandan beslenen bir katliam kadrosunun olduğunu artık herkes çok net görüyor. Kimse Netanyayu ile yan yana görünmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra yapılması gereken ise tanımanın hakkını vermektir. Netanyahu'nun amacı Büyük İsrail projesini hayata geçirmektir. Şunu açık açık ifade etmek durumundayım. Türkiye her iki projenin de açık açık karşısında durmasıdır. Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.

ABD ZİYARETİ

New York'taki temaslarımızın ardından Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Birçok hususu kendisi ile dostane bir ortamda ele aldık. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele aldık.

MUHALEFE TEPKİ

Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir. Şimdi bunun hayal kırıklığı ile sağa sola saldırıyorlar. Güneşi balçıkla kapatamazlar.

Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye, sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı.

UÇAK ALMAK BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ

Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız.

Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.

KİRALIK KONUT UYGULAMASINA İLK DEFA GEÇİYORUZ

Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Gençlere, 3 çocuğu olan ailelere, şehit ve gazi ailelerine öncelik vereceğiz. Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız.

1000 HAKİM-SAVCI YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz."