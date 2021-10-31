Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi! Biden'dan F-16 sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesi sona erdi. İki liderin bir saat süren görüşmesinde Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan - Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Ayrıca üst düzey bir Türk yetkili, "Görüşme çok olumlu bir atmosferde geçti" dedi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan da iki liderin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Biden yapıcı ilişkileri korumanın önemine vurgu yaptı. İşbirliğini genişleterek anlaşmazlıkları etkin şekilde yönetme isteğini dile getirdi. F-16 talebi için ABD'nin bir süreçten geçmesi gerektiğini aktardı. Türkiye'nin Afganistan'da 20 yıllık katkılarından müteşekkiriz. Biden savunma ortaklığı ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemini vurguladı. ABD'nin S-400'ler konusundaki endişelerini aktardı. Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'daki insani yardımlar, Doğu Akdeniz'deki durum görüşüldü" denildi.

BIDEN: İYİ BİR GÖRÜŞME YAPMAYI PLANLIYORUZ

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

MERKEL VE SCHOLZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.