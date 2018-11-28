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  4. 28 Kasım 2018 13:44

Erdoğan Binali Yıldırım'ı neden açıklamadı ?

AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismini neden açıklamadığıyla ilgili dikkat çeken iddia.

Erdoğan Binali Yıldırım'ı neden açıklamadı ?
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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olduğunun kesinleştiğini yazdı.

Sevilay Yılman, bugünkü “İstanbul neden açıklanmadı?” sorusunun doğru cevabı ne biliyor musunuz?"  başlıklı yazısında "İstanbul adayı kesinlikle Binali Yıldırım. Bu konuda Erdoğan’ın karar değiştirdiği ve başka bir isim arayışına giriştiği yönünde ortada dolaşanlar palavradan, dedikodudan başka bir şey değil." dedi.

Kulislerdeki "TBMM Başkanı'yken elde ettiği protokolü kaybedeceği için ek protokol kuralı çalışması yapılacak" iddialarını da yalanlayan Yılman, "Erdoğan, hem İstanbul’a hem de yol arkadaşı Binali Yıldırım’a verdiği üstün değeri bir kez daha vurgulamak için apayrı bir biçimde açıklama yapacak.Nasıl olacak ve nerede yapılacak bu, henüz bir bilgi yok ama şunu biliyorum Binali Yıldırım ismi tek başına ve sükseli bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacak!" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı, AK Parti'nin tüm başkan adaylarıİşte Erdoğan'ın açıkladığı, AK Parti'nin tüm başkan adayları

 

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı için...

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