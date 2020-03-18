Erdoğan: ''Ciddi ekonomik boyutlar ortaya çıkacaktır!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek olan Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin ciddi ekonomik sonuçları olabileceğini söyledi. Her türlü önlemin hayata geçirildiğini ve bunun devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Develte düşen görevlerin yanında özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bu zoru birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı öncesi konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Kurumlarımızın ve STK’larımızın kıymetli temsilcileri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz. Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Onun için burada kısa bir giriş konuşmasının ardından önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz.

Bugüne kadar sağlık tedbirlerini peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna gitmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız.

Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız.

Ülkemizi sağsalim süreçten çıkardığında fırsatların bizi beklediğini biliyoruz. Sabır ve dua ile süreci aşacağımıza inanıyorum.

Dün 4'lü konferans yaptık. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek kadar kötü. Virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bilgilendirme noktasında bu işin süreci yöneten götüren Sağlık Bakanı olması hasebiyle Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık süreç, kabine üyelerimizin 3'er dakika, STK'ların 5'er dakika konuşma süreci olacak."

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

İlki 3 Mart günü Çankaya Köşkü’nda yapılan koronavirüs zirvesinin ikincisi Beştepe'de toplanmış, okullar ve üniversitelerin tatil edilmesi dahil bir dizi önlem alınmıştı. Koronavirüs toplantısının üçüncüsü saat 14.00'te üçüncüsü 80 kişilik katılımla yine Çankaya Köşkü’nde düzenleniyor.