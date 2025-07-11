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Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? AK Partili Çelik'ten ''müjde yok'' mesajı

Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? AK Partili Çelik'ten ''müjde yok'' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacağını duyuran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni bir açıklama geldi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi ve bölücü terör örgütü PKK mensubu bir grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. 20 dakika süren törende 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK'lı terörist bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakmasından önce, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü (12 Temmuz) tarihi bir konuşma yapacağını duyurmuştu.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum" demişti.

GENEL AF İDDİASI

Ömer Çelik'in bu açıklaması sonrası gözler cumartesi gününe çevrilirken; Erdoğan'ın ne açıklayacağı da merak edildi. Bu kapsamda "genel af" iddiaları da sosyal medyada gündeme geldi.

ÇELİK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak dün akşam TV100'ün canlı yayın konuğu olan Ömer Çelik, "müjde yok" mesajı verdi.

Açıklamasında bugünü işaret eden Çelik, "Bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeleri değerlendirecek" dedi.

Çelik, şöyle konuştu: 

"Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular yani bu iç politikaya ve dış politikaya dahil bütün konular ele alınacak. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak."

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Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti Ömer Çelik
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