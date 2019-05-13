''Erdoğan, Davutoğlu'nu ihraç edebilir''

Yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdığı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşulmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın, Davutoğlu'yu AK Parti'den ihraç edeceği yönünde sinyal verdiğini iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, "YSK'nın perde arkası ve İstanbul seçimleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü MKYK'da, Cumartesi günü de İstanbul'da geniş katılımlı bir toplantıda İstanbul seçimleri masaya yatırdığını ifade eden Selvi, burada konuşulanları aktardı.

Selvi, "Erdoğan hem MKYK'da hem İstanbul'daki toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun YSK kararı üzerine yaptığı çıkışlara değiniyor" derken, Erdoğan'ın şunları söylediğini belirtti:

"Abdullah Gül için 'Kurucumuz değildi. Zaten Cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı' diyor. Davutoğlu için 'eski başbakan' ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama Ramazan'dan sonra Davutoğlu'yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor."

Ahmet Davutoğlu, YSK'nin seçimleri iptal kararından sonra, "31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK'nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır" diye belirtmiş ve verilen kararı eleştirmişti.

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