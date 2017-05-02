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  1. 02 Mayıs 2017 16:10

Erdoğan ile aynı günde üye oldular

Antalya'da birçok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye aynı günde üye olmak istedi.

Erdoğan ile aynı günde üye oldular
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Antalya'da birçok kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı gün AK Parti'ye üye olmak istedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti üyeliği, Antalya'da da coşkuyla karşılandı.

İl Başkanlığına gelen yüzlerce kişi, Erdoğan'ın afişleri ve AK Parti bayraklarıyla geri dönüşünü kutladı.

 Sosyal medya üzerinden yapılan, "Cumhurbaşkanımız ile aynı gün aynı saatte üye ol, büyük AK Parti ailesine sende katıl" çağrısına cevap veren çok sayıda kişi, il başkanlığına gelerek partiye üye oldu.

AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş ve ilçe başkanları, yeni üyelerin kayıtlarını birlikte yaparak, partililere rozetlerini taktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sümer, 2 Mayıs 2017'nin AK Parti için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bin gün sonra Kurucu Genel Başkanımız, gönül bağını hiç koparmadığı partisine geri döndü. AK Parti ailesine katılmak isteyenler, Cumhurbaşkanımız ile aynı günde üye olmak için bu tarihi günü seçtiler." ifadesini kullandı.

AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Sümer, yeni üyeler ve tüm teşkilatlarla güçlü bir Türkiye yolunda omuz omuza çalışacaklarını bildirdi.

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