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Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine soru soran Rüya Akkuş'un ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?'' dedi.

AK Parti grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru soran muhabirin ojeleri bir anda gündem oldu. Ayaküstü kendisine soru sormak isteyen gazeteci Rüya Akkuş'un ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaşkınlığını dile getirdi.

Akkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi. Bu sırada Akkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Erdoğan ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi.

Bunun üzerine Rüya Akkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevaplarken, Akkuş'un ojeleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Erdoğan ile Akkuş arasındaki oje diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine soru soran Rüya Akkuş'un ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?'' dedi.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan oje rüya akkuş muhabir
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