Erdoğan ile Stoltenberg'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir. Sayın Genel Sekreter çalışmaların sürdüğünü ve bizzat takip ettiğini söylemiştir.

Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.

NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar:

Biraz önce çok ciddi durumunu görüştük. İdlib'deki ateşkes devam ediyor ve geçmiş günlerdeki şiddet konusunda azalma gördük. Türkiye, buradaki şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülkededir. Başka hiçbir müttefikimiz bu olaylardan bu kadar etkilenmemiştir. Türkiye'ye hava ve deniz desteği veriyoruz. NATO, daha önceden 5 milyar dolarlık bir yardımda bulunmuştur.

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlar insanı bir felakete yol açmıştır. Türkiye ağır bir yük taşıyor. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunmasında üzerine düşen görevi yapmalıdır. NATO, bundan sonra üzerine düşen rolü oynamaya devam edecektir.

Sayın Erdoğan'la birçok konuyu daha görüştük. NATO halen müttefikler arasında bir platform olmaya devam ediyor. Sayın Erdoğan sizinle bugün görüşmekten memnuniyet duyuyorum.