Erdoğan ipleri kopardı: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, ''Yunanistan'la toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledim. Bu ne demektir, herhalde bundan daha açık bir rest olamaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Yunanistan ile yaşanan gerilim) Özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yunanistan'la toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledim. Bu ne demektir, herhalde bundan daha açık bir rest olamaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Yaklaşık 3'er dakikalık tebliğlerimiz olacak ve iklim, çevre konusunda neler yapmayı planladığımızı video konferans aracılığıyla anlatacağız.

(Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti) Arkadaşlar çarşamba günü veliaht prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da biz de kendilerini kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir, bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız.

ERDOĞAN 'BENİM İÇİN MİÇOTAKİS YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki sözlerine çok sert tepki göstermiş ve Miçotakis'in "Türkiye'ye F-16 vermeyin" talebine karşılık şunları söylemişti;

"Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Görüşmeyi yapmayacağız. Biz sözünde duracak, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir."

YUNANİSTAN'A SERT UYARI: ŞAKA YAPMIYORUM, AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar’da düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı’nda yaptığı açıklamada Atina yönetimini Ege'deki adalar konusunda net bir dille uyarmış ve "Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıklarla sonuçlanacak hayallerden, söylem ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Yunanistan’ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” ifadelerini kullanmıştı.