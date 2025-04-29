Erdoğan İtalya'da açıkladı: Ticaret hedefimiz 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ''İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4’üncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini söyleyerek, “İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Libya'nın istikrarı için iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türkiye'ye başından itibaren desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inandığını da dile getirdi.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ: TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ EKONOMİK İLİŞKİLERİN ÇOK ÖTESİNE GEÇİYOR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirterek, "Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde bir durumdayız. Akdeniz'de iletişimi ileri götüreceğiz. Avrupa'da müttefik ülkeleriz. İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile jeopolitik krizleri ele aldıklarını söyleyen Meloni, "Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ettim. Kendisi en başından itibaren Ukrayna'daki savaş ortamında her zaman ara buluculuk üstlendi. Ukrayna'da gerçek anlamda bir barışın olmasını umut ediyoruz” dedi.

Gazze’deki durumun daha trajik hale geldiğine de dikkat çeken Meloni, kalıcı barış yönündeki gayretleri desteklediklerini söyledi.

DHA