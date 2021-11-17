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Erdoğan, Karamollaoğlu'na iade-i ziyareti iptal etti

Erdoğan, Karamollaoğlu'na iade-i ziyareti iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme AK Parti MKYK toplantısında da gündeme geldi. Karamollaoğlu'nun yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğu olduğunu onunda dışında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erdoğan'ın iade-i ziyaret yapmayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi de gündeme geldi. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtildi.

"İADE-İ ZİYARET DÜŞÜNÜYORDUM, BU SAKIT (DÜŞMÜŞ) OLDU"
Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan'ın, "Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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İŞVEREN İKNA OLACAK
Toplantıda asgari ücret de gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığı ve anket çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bilgin'in, işveren sendikalarıyla da görüştüğünü kaydederek, "İşverenin ikna olacağı, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğimiz, ama aynı zamanda da farklı katagorilerde çalışanların şartlarını daha iyi analiz edebileceğimiz bir araştırma yapıyoruz" dediği aktarıldı.

AZ CEZASI KALAN DÖNMEYECEK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre MKYK'da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.

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Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan saadet partisi
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